Suárez afirmó que Koeman lo marginaba en Barcelona: "Me mandaba a entrenar al campo tres"

"Me mandaba a entrenar al campo 3-4 como si tuviera 15 años. Me dolió, me molestaba, llegaba llorando a casa por el desprecio. Yo no le falté el respeto en ningún momento, entrenaba, sin una mala cara pese a todo porque soy un profesional. Yo buscaba la mejor solución", declaró a Sport.

"Si un día me presento y me dice que no cuenta conmigo y que me tengo que ir, de acuerdo. Pero que no me diga que no entro en sus planes y cuando estoy cerrando el fichaje en el Atlético, ya rescindiendo, me comenta que si mañana no se cierra, el domingo me tendría en cuenta para el partido ante el Villarreal. ¿Si no entro en tus planes, me vas a tener en cuenta?", expresó el uruguayo.