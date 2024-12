Xavi Hernández confirma que su sueño es dirigir al Barcelona

En sus declaraciones el excapitán del FC Barcelona dijo: "Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello". Luego Xavi Hernández cuenta que se tendría que evaluar la oferta y que por el momento es feliz en Qatar.