Vinicius exige que sean más duros y castiguen a los hinchas por insultos racistas

"Pasé cerca de la afición, vi a un niño hacerme un gesto, pero otro sí me insultó y por eso le apunté con el dedo, para que supiera que le había visto. ¿El racismo? Creo que sí merecen castigos más duros. Para que no vuelvan a hacer esas cosas. Yo en ese momento, concentrado en el partido, no quise decir nada", dijo el delantero a Esporte, medio televisivo de Brasil.

"Siempre me pide que esté concentrado. A veces me desconcentro un poco y me lo recuerda porque sabe que concentrado soy importante para el equipo. Contra el Shakhtar, después de una acción me dijo 'Como la vuelvas a regalar, te cambio", contó.