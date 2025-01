Lista de convocados del PSG con Messi y Neymar pero sin Mbappé

Mauricio Pochettinho anticipaba el último jueves que Kylian Mbappé no estaba disponible para este partido debido a un cuadro de infección, por lo que la lista de convocados no sorprende. El francés volverá a los entrenamientos el día lunes. Los que sí estarán son Lionel Messi y Neymar .

Messi, quien no entrenó a la par de sus compañeros el último jueves por molestias, logró meterse dentro de la convocatoria. El argentino venía sentido y su presencia en el once titular no está seguro. Tal vez Pochettino le da algunos minutos o lo guarda para cualquier eventualidad, más pensando en los partidos de Champions League.