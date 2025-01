PSG: así es la relación entre Lionel Messi y Sergio Ramos en París

"El veterano defensa intercambia relaciones con sus compañeros sin distinción. Su relación con el exazulgrana Lionel Messi es cordial, pero 'no borramos diez años de Clásicos de la nada', afirma una fuente interna del vestuario parisino", informa el citado medio francés.

Recordemos que ambos jugadores no han corrido con mucha suerte durante sus primeros meses en el gigante de la capital francesa. Lionel Messi no ha mostrado su mejor versión y sigue sin anotar en la Ligue 1, mientras que Sergio Ramos todavía no debuta producto de las lesiones.