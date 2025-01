PSG vuelve a la carga por Zidane ante posible salida de Pochettino

Mauricio Pochettino parece no estar seguro en el PSG. El técnico argentino es cuestionado por no tener un juego brillante con todos los cracks que cuenta en el plantel y más aún con la llegada de Lionel Messi. Por tal motivo y ante cualquier tropiezo, los jeques árabes no dudarían en sacarlo. Inclusive ya se habla de su reemplazo.