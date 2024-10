Maradona y el día que bautizó a Nolberto Solano como 'Maestrito'

Tras los trabajos físicos, el peruano de apenas 22 años se robó la atención del técnico Héctor Viera y del mismo Diego Maradona. Fue en los lanzamientos de tiros libres, que dejó deslumbrado a más de uno. “El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, contó Solano en una entrevista en el 2020.