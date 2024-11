Carlos Zambrano en la 'lista negra' de Boca Juniors: los que se irían

Para nadie es un secreto que el año de Carlos Zambrano en Boca Juniors no ha sido el ideal. No ha jugado mucho y las veces que tuvo la ocasión no trascendió, incluso estuvo envuelto en presuntos actos de indisciplina. Así, y con el mercado de fichajes por una nueva temporada comenzando, su nombre vuelve a sonar en el mundo Boca.