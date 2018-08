Agustín Lozano: "Ricardo Gareca es muy inteligente, nos clasificará a Qatar 2022"

¿Como Federación creen que la renovación de Gareca nos garantiza la clasificación a Qatar 2022?

Estoy seguro que sí. Gareca sabe escuchar, es inteligente y eso ayuda a garantizar el proceso. Logró controlar la conducta que se requería para una disciplina ejemplar, supo explotar la habilidad del jugador peruano, hay muchos factores que le ayudan a tenerle confianza.

¿El “Tigre” puso condiciones para continuar en la selección?

Que yo sepa no. Ninguna.

Imaginamos que le habrán hecho un considerable aumento de sueldo a él y todo su comando técnico.

Esos temas tienen un marco de reserva y privacidad. Ni siquiera conozco su primer contrato, menos este último. No participamos en este aspecto.

Cuando los resultados no eran buenos, usted fue uno de los primeros en pedir la cabeza de Gareca. ¿Pasará lo mismo si en este nuevo proceso no nos va bien?

Nunca pedí la cabeza de Ricardo, al contrario, siempre lo apoyé en todo y dialogué ampliamente con él sobre los momentos de la selección. Volvería a conversar con él si el escenario lo exige y estoy seguro que el profesor demostrará la misma atención y predisposición.

¿Qué nos puede decir de la convocatoria del argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra?

Es decisión del técnico y se respeta, en eso nadie puede decir si está bien o mal, es autonomía del técnico.

¿Es cierto que usted bajó del bus a Antonio García Pye en Rusia?

Jamás. Con Antonio tengo la mejor relación siempre, la persona que difundió eso me pidió disculpas porque le informaron mal, pero el daño que me hizo con su comentario ya estaba hecho.

¿Le sorprendió que la FPF emita un comunicado informando que Lozano compró 90 entradas para el Mundial?

En el penúltimo Directorio solicité aclaración del por qué habían publicado mi nombre y me pidieron disculpas, indicaron que había existido un error y se ofrecieron a publicar una aclaración. Consideré que lo mejor era no esperar, por eso yo mismo publiqué la lista de personas que habían adquirido esas entradas. Yo no tengo a nadie que proteger ni cubrir, actúo con total transparencia.

¿Oblitas en algún momento les comento su intención de renunciar porque estaba distanciado de Oviedo?



Juan Carlos nunca me habló de renuncia, si sentí su molestia e incomodidad como todos, nada más.

¿Oviedo ya hizo su descargo ante el Directorio por el tema de los audios?

No pude asistir al último Directorio. En esa reunión debió hacer su descargo, pero programaron el Directorio a su antojo. Me parece raro que siempre programen para temas especiales en fechas no acordadas, no sé qué acordaron en el Directorio último, tampoco tengo información de lo que hablaron.

¿La Federación debe apoyar a Paolo Guerrero así como la última vez que se luchó en Suiza para que juegue el Mundial?

Espero que si, se supone que debe ser así.

Usted conoce hace muchos años a Edwin Oviedo. Sabemos que eran amigos, inclusive usted lo puso en la lista que ganó las elecciones en el 2014 y se podría decir que, gracias a Agustín Lozano, Edwin Oviedo llegó al sillón de la FPF. ¿Actualmente su relación con Oviedo sigue siendo la misma?

Mi relación con Edwin no es la misma desde hace muchísimo tiempo. Siento que mi presencia le incomoda, el trato y la cortesía en una persona dice mucho, pero yo particularmente no tengo nada que pueda requerir de él, la labor dirigencial tiene un objetivo mundial con nuestra selección.

Cuando se difundieron los audios de la corrupción, los hinchas, los periodistas, la sociedad en general exigieron por el bien del fútbol peruano que Oviedo pida licencia o renuncie para que pueda resolver su situación legal. ¿Usted pensaba igual?

No, he aprendido que las decisiones debe tomarlas la misma persona.

Si en estos momentos le pedimos una foto al lado de Oviedo, ¿aceptaría?

Oviedo, (Alberto) Tejada y otros nunca eran partícipes de las fotos, pero sí tenemos fotos juntos. Siempre mostraron resistencia a esa posibilidad y respeté, luego conforme avanzó el tiempo he visto que las fotos comenzaron a gustarles. No encuentro razón para pedirle una foto ahora.

¿Le quita el sueño ser presidente de la FPF?

Para nada. Soy una persona desprendida y lo he demostrado. De lo contrario, hoy estuviera de presidente.

Usted está postulando al gobierno regional de Lambayeque. En caso gane las elecciones en octubre, ¿cómo hará para desempeñar con responsabilidad su cargo de gobernador y a la vez su función de directivo de la Federación?

En su momento tomaré la mejor decisión para mi región y para el fútbol, todo tiene su tiempo y su espacio.

Supongamos que en algún momento le toca ser presidente de la Federación y presidente de Lambayeque al mismo tiempo, ¿Cómo va a hacer?

Repito, en su momento tomaré la mejor decisión, pensando siempre en el bien colectivo.

Con tantos años en la Federación, ¿cuál ha sido el aporte de Agustín Lozano al fútbol peruano?

Como presidente de Liga Departamental de Lambayeque hemos crecido en infraestructura administrativa, con jóvenes convocados a clubes profesionales y selecciones de menores, hemos fortalecido la administración deportiva, se han planificado proyectos deportivos que han perfeccionado a los existentes como Copa Federación, Creciendo con el Fútbol y ahora la Copa Centenario. Hemos ayudado a mejorar la plataforma de competencia amateur y profesional, estamos ahora escribiendo un libro que estamos cerca de publicarlo, entre tantas otras cosas que la experiencia nos enseña.

Hace poco se presentó un Proyecto de Ley para derogar la Ley de Fortalecimiento de la FPF. ¿Qué opina al respecto?

Bien, a mí me parece bien. El fútbol debe regirse sin intromisiones políticas.

¿Cuál era la función del Comité Consultivo que renunció?

No conocí nunca sus funciones.

¿Es cierto que el Directorio estaba en contra del Comité porque les quitaba atribuciones con aval del presidente Oviedo?

A mí nunca me ha quitado atribuciones. Creo que Edwin lo tomó siempre como asesores, pero a mi parecer los amigos del ex Comité Consultivo se equivocaron, no entiendo cómo siendo tan preparados aceptaron una Comisión que estatutariamente no tiene valor ni espacio.

¿Usted considera que la Comisión de Licencias viene haciendo un buen trabajo?

Totalmente no.

Sport Rosario es un club que gira cheques sin fondos, les debe a varios jugadores y ahora resulta que van a contratar refuerzos. ¿La Comisión de Licencias no debería sancionar a este equipo como lo hizo con Universitario?

Las normas deben aplicarse para todos.

¿Qué cambios va a haber con la nueva Liga de Fútbol Profesional que organizará el campeonato peruano en el 2019?

El futbolista no quiere jugar más en canchas en pésimo estado y estadios que no reúnan las condiciones. Y por encima de todo, que los clubes cumplan con sus obligaciones porque los futbolistas también son personas y tienen familias. Merecen trabajar dentro de la formalidad y estabilidad laboral.

¿Cómo acabar con la informalidad en la Copa Perú, donde se suplantan jugadores, hay agresiones contra los árbitros y muchas denuncias de corrupción?

Eso se ha venido superando en los últimos años. Considero que poco a poco se verán resultados más pronunciados.