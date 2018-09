Pablo Lavandeira habló de lo que se viene para Universitario

Pablo Lavandeira, volante uruguayo que llegó recientemente a Universitario de Deportes, volvió a decir que el objetivo del equipo es salir de la zona baja de la tabla y para eso deberán conseguir resultados positivos en la seguidilla de partidos que se viene. Además, también habló sobre el fuerte choque que tuvo con Diego Minaya.

"Feliz por la victoria y seguramente esto nos dará tranquilidad para seguir haciendo las cosas bien. Para lo que propone Nicolás Córdova la cancha no ayudó", fueron las primeras palabras del ex Deportivo Municipal a RPP. Seguido a esto, volvió a reconocer el objetivo que tiene el equipo crema.

"Estamos con la mentalidad, primero, de salir de esa posición incómoda. Tendremos tres partidos en Lima, y tenemos que aprovechar para salir lo más rápido posible y alejarnos de la angustia del descenso", confesó Lavandeira. El 'cocinero' tuvo una jugada de peligro al chocar con Diego Minaya, defensor central de UTC que requirió atención médica de ambulancia.

"Me asusté mucho. Perdí tres segundos el conocimiento, hasta que me quedé sentado. Yo les dije que ponerlo de costado porque tengo una familiar epiléptico. Esos dos o tres minutos que no reaccionaba me asustó mucho. Lo llamaré en unas horas para ponerme a disposición y pedirle disculpas, más allá que fue una jugada desafortunada", culminó.