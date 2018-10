Leao Butrón sobre Joel Alarcón: "Me dijo que si quería podía complicarme el partido si le daba la gana" [VIDEO]

El portero de Alianza Lima, Leao Butrón, reveló el porqué su molestia con el árbitro del encuentro ante UTC, Joel Alarcón, a quién indicó de haberle dirigido palabras subidas de tono y con un contexto de amenaza durante el desarrollo del partido por el Torneo Clausura.

"En el campo se dicen muchas cosas, pero normalmente quedan ahí. Yo creo que él (Joel Alarcón), yo lo conozco, me parece un gran árbitro porque está siempre cerca de las jugadas. Muy buen físico. Pero, en propias palabras de él, entró un poco ofuscado, literalmente creo que tenía un mal día. Eso lo escuchó el médico y el fisioterapeuta que me estaban atendiendo cuando me golpeó Cardoza", explicó en entrevista a Fox Sports.

"Le pregunté ¿Qué te pasa? Me dijo un montón de cosas muy fuertes. Le escuché amenaza y me da pena porque mañana me lo voy a topar en el aeropuerto y si se puede lo saludaré. Para mí sería muy fácil (hablar sobre las declaraciones de Alarcón), porque tengo la prueba (con los testigos) pero no lo voy a hacer porque a Joel lo conozco hace mucho tiempo y lo puedo complicar", añadió.

Butrón confesó parte de la conversación que sostuvo con Joel Alarcón, donde refiere la tónica de amenaza sobre él. "Si yo diría que me está amenazando porque me va a botar estaría quedando como un ridículo. Me dijo que si quería me podía complicarme el partido si le daba la gana. Creo que Joel no ha medido su palabras", concluyó.

EL DATO

Alianza Lima cortó una mala racha: no ganaba hace cuatro encuentros (un empate y tres derrotas).