Miguel Ángel Russo sobre la plantilla de Alianza Lima: "Los grandes equipos no se arman con once jugadores" [VIDEO]

Alianza Lima es considerado uno de los planteles más completos para la presente campaña. El club íntimo posee variantes en cada puesto, lo que le ha permitido obtener dicho galardón. No obstante, esto no tendrá validez siempre y cuando no se alcance los objetivos planteados. "Todas son duras decisiones, no solo en el arco. Los grandes equipos no se arman con 11 jugadores, las campañas en general. Si pudiera incorporar cuatro o cinco jugadores, lo haría", explicó Miguel Ángel Russo en entrevista a Fox Sports Radio Perú.

El entrenador de los 'blanquiazules' indicó que sus equipos se arman de atrás hacia adelante y resaltó la fortaleza mental para afrontar los choques. "Los equipos son de atrás para adelante, si no tenemos orden defensivo será difícil atacar. Hay que tener un orden. Debemos de hacernos fuertes porque variantes adelante tenemos. Me duele mucho cuando me hacen goles con desatenciones, cuando le damos chance al rival para que nos hagan goles fáciles", señaló.

Russo agregó que los jugadores necesitan "ilustraciones" para identificar los errores que se puedan cometer dentro del terreno de juego. "El jugador necesita mucho más de ilustraciones para darse cuenta de los errores. Esto es permanente porque es un juego donde cometemos errores. En esto nadie sabe todo, este juego te despierta constantemente. La tecnología te da los parámetros y Alianza Lima está creciendo en ese aspecto" agregó.

Finalmente, relató que la conformación de un plantel competitivo se debe a las situaciones que no se pueden de prever, caso lesiones, niveles, etc. "No hay una fórmula en fútbol porque hay atenuantes. Hay niveles, lesiones, hay un montón de cosas que uno no la puede prever y decir voy a funcionar de esta manera. Como ocurre en fútbol, lo iremos haciendo día a día. Más allá de la planificación. Los indicios son día a día", concluyó.