Alberto Rodríguez: ‘Mucha creen que soy hincha de Sporting Cristal, pero no lo soy [VIDEO]

Nadie se lo esperaba. Alberto Rodríguez dejó en claro no ser hincha de Sporting Cristal en una reciente entrevista con el programa Fox Sports Radio Perú y aseguró que solo le guarda un cariño como a todos los equipos en los que jugó.

“Muchos creen que soy hincha de Cristal, la verdad que no soy hincha, pero el cariño no se va a olvidar. Salí de ahí, jugué menores de ahí, normalmente en los equipos que he estado hay un cariño siempre”, aseguró el central de Universitario.

Como se sabe, Alberto Rodríguez hizo menores en el cuadro celeste y debutó a los 18 años bajo el comando técnico de Paulo Autuori. En aquel año, obtuvo su primer título nacional con Sporting Cristal al igual que en el 2005 al mando de ‘Chemo’ del Solar.

Sin embargo, Alberto Rodríguez ahora se debe a Universitario, equipo al cual recién se incorporará a los entrenamientos del cuadro crema a fines del mes de marzo debido a una rotura del tendón de aquiles que lo mantiene alejado de las canchas por varios meses.