Christian Ortiz: "no solo un jugador nos tendría que preocupar sino los once de Cristal"

Cada vez falta menos para el duelo entre Sport Boys vs Sporting Cristal por la jornada 3 de la Liga 1 y en el Callao esperan conseguir su primera victoria oficial del año para calmar las aguas en tienda porteña por lo que el 'Chasqui' Álvarez pondrá lo mejor de su plantel.

Uno de los últimos refuerzo en sumarse al Boys es el exportero del Real Garcilaso, Christian Ortiz, quien sería el dueño del arco rosado para el duelo ante los cerveceros.

"En lo personal, me encuentro listo para jugar este difícil partido ante Cristal, aunque todavía no sé si arrancaré. Por lo pronto, pienso que este momento me agarra mucho más maduro, en el Cusco crecí muchísimo y ahora peleo el puesto de manera sana con Medina y Gambetta", dijo Ortiz en Gol Perú.

Consultado sobre el juego de Cristal, el golero agregó que "Este equipo juega muy bien, toca mucho y, por ello, tenemos que ir a romper esos circuitos para tratar de conseguir un buen resultado".

Acerca del regreso del goleador Emanuel Herrera al once de Claudio Vivas, Ortiz expresó lo siguiente: "No solo un jugador nos tendría que preocupar sino los once de Cristal. Será complicado pero haremos todo lo posible para que los puntos se queden en el Callao. Es difícil pedirle paciencia al hincha, luego de perder los dos primeros partidos, pero este es un equipo joven que tiene hambre de gloria y no dudo que peleará por un cupo a un torneo internacional".

Sport Boys recibirá a los rimenses este sábado en el Miguel Grau del Callao en un partido de pronóstico reservado. Los dirigidos por el 'Chasqui' Álvarez esperan quedarse con los tres puntos y asegurar la continuidad de su DT.