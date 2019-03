Germán Denis aspira alto con Universitario: “Gritaré el título”

“Al final de mi carrera importa poco ser el goleador”, dice Germán Denis iniciando la conferencia en Campo Mar. Es sincero. Sabe que el hincha de Universitario, fecha a fecha, le pedirá goles, pero él piensa más en el objetivo grupal y ese es el título nacional.

“Yo lo único que quiero es pelear el campeonato. Los goles me alimentan muchísimo, dan confianza y tranquilidad, pero eso no me cambia. Yo busco los tres puntos, si ganamos medio a cero con el gol de Zubczuk, bienvenido”, afirmó el “Tanque” que lleva 5 goles en 4 partidos.

¿Por qué esa manera tan apasionante de celebrar los goles?, le preguntaron al líder de Universitario y así respondió: “Es mi manera de festejar, de sentirlo, no es ficticio. En el momento que entra la pelota se me cierra el mundo, es algo que no puedo explicar. Lo vivo, lo disfruto y más cuando el partido se pone difícil”.

Germán Denis arrancará ante Melgar en Arequipa, donde debutó con la camiseta crema el año pasado y espera seguir en racha para alegría del pueblo merengue.