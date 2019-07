Alianza Lima: Lista de convocados y posible once ante Sporting Cristal

Con muchas novedades. Alianza Lima quiere seguir en la senda del triunfo en el clásico ante Sporting Cristal y Pablo Bengoechea podrá disponer de sus mejores efectivos para ganar este viernes desde las 8:00 p.m. en Matute.

En la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal, el club íntimo anunció la lista de 18 convocados por Pablo Bengoechea, en la que destaca la presencia de Federico Rodríguez, delantero uruguayo y último fichaje blanquiazul para el Torneo Clausura 2019.

Además, Bengoechea podrá contar con Aldair Fuentes y Kevin Quevedo, que recibieron el permiso de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para jugar el Alianza Lima vs Sporting Cristal y posteriormente reintegrarse a la Selección Peruana Sub-23.

En contraparte, José Manzaneda y Adrián Ugarriza fueron excluidos de la lista de 18 debido a la presencia de Quevedo y el recién llegado Federico Rodríguez.

¿Cuál será el once de Alianza Lima ante Sporting Cristal? El mismo que utilizó Pablo Bengoechea ante Sport Boys salvo las inclusiones de Rinaldo Cruzado y Gonzalo Godoy por Wilder Cartagena y Hansell Riojas, respectivamente.

Así, el once de Alianza Lima será el siguiente: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Carlos Beltrán, Godoy, Anthony Rosell; Aldair Fuentes, Cruzado; Joazhiño Arroé, Luis Ramírez, Felipe Rodríguez; Adrián Balboa.

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO | Fecha, hora y canal

El Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará este viernes 19 de julio desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido será transmitido por Gol Perú y Perú Mágico.

Alianza Lima lleva cuatro partidos sin ganarle a Sporting Cristal: un partido del Clausura 2018, las dos finales nacionales y el duelo por el Torneo Apertura 2019. En el único juego de este año, el club rimense volvió a imponerse con gol de Fernando Pacheco en el Estadio Nacional.

Alianza Lima y Kevin Quevedo: ¿Cómo va la novela?

Kevin Quevedo, con contrato hasta finales de 2019, todavía sigue sin renovar con Alianza Lima pero, a diferencia de anteriores partidos, la situación es otra ante Sporting Cristal: es un clásico, un rival directo por el título del Torneo Clausura 2019 y el club urge de sus mejores efectivos para ganar en Matute.

Vale destacar que Kevin Quevedo no fue convocado para los partidos ante Melgar y Binacional por la Copa Bicentenario 2019 debido a su negativa para renovar. En los últimos días, las posturas se han acercado, pero todavía no sale el humo blanco. Ante Sport Boys, el futbolista no jugó por acarrear una suspensión desde el Torneo Apertura 2019.