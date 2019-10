Manuel Barreto sobre posible suspensión del partido ante la U: "Nosotros estamos listos para todo"

Manuel Barreto no contempla la sola idea que el partido ante Universitario programado para el próximo 13 de octubre en el Estadio Monumental se suspenda por pedido de los cremas, que tras enterarse de la convocatoria de Alejandro Hohberg a la Selección Peruana, evalúan dicha posiblidad.

"Me sorprende que antes de hoy no haya ninguna predisposición (de la organización de Liga 1) y a partir de la convocatoria de hoy exista. No entendería porqué hasta ayer no y hoy día si", fueron las contundentes declaraciones del técnico, tras el partido ante Garcilaso.

Asimismo, señaló que en tienda 'rimense' no le temen a sus bajas y no tienen intención de aceptar dicho cambio: "Nosotros estamos listos para todo" puntualizó. Vale recordar que Sporting Cristal ha cedido nueve jugadores para estos amistosos internacionales entre la selección mayor y la sub 23.

Alejandro Hoberg convocado a la Selección

Luego de la lesión sufrida este sábado por parte de Yosimar Yotún en el partido entre Cruz Azul y América, Ricardo Gareca se vio en la necesidad de remplazar al volante y decidió convocar a Alejando Hohberg que no era llamado a la selección desde el 2016.

Universitario sin sus figuras

Aldo Corzo, Armanado Alfágeme y Alejandro Hohberg son los tres convocados de la U para los partidos que disputará la escuadra nacional ante Uruguay el 11 y 16 de octubre, dejando a los 'cremas' sin tres de sus máximas figuras para el duelo ante Cristal por la jornada 11 del Torneo Clausura.

Universitario vs Sporting Cristal: Se pelean la punta

Ambos equipos se encuentran en lo más alto del Torneo Clausura y ninguno quiere cometer un error, pues un traspié podría costarles el campeonato, solo dos puntos separan a los 'rimenses' del equipo de Ángel Comizzo que tiene un partido menos.