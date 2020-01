Carlos Ascues y el día que declaró que volver al Perú es un retroceso

Alianza Lima en este mercado de fichajes ha sido el club sin duda alguna que ha concretado los fichajes más impactantes en nuestro fútbol, pues a los nuevos “jales” como Jean Deza, Alexi Gómez, Josepmir Ballón y Alberto Rodríguez, se le suma el nombre de otro jugador que también ha pasado por la Selección Peruna y ha tenido paso por el viejo continente.

En las últimas horas se ha anunciado que el volante Carlos Ascues ya pertenece oficialmente al conjunto íntimo, no obstante, el ex Orlando City en algún momento de su etapa profesional mencionó que volver a jugar en el fútbol peruano es un retroceso para su carrera y que lo alejaría de la selección.

"No me imaginé que iba a pasar tanto tiempo para volver a la selección. Jugar en Perú fue un retroceso porque demoró mi regreso. Esto no fue bien visto por el comando técnico", dijo en su momento Carlos Ascues.

Hay que recordar que el ahora jugador de Alianza Lima fue convocado por “el tigre” Gareca a la blanquirroja para los amistosos de agosto del año pasado ante las escuadras de Ecuador y Brasil, partidos en los que perdimos el primero y logramos una victoria ante el todopoderoso Brasil por 1-0.

Tras eso el “Patrón” reprocho su decisión de haber vuelto a jugar en Melgar y luego en Alianza Lima, tras haber regresado del Wolfsburgo en una temporada en la que tan solo jugó un solo partido y no tuvo oportunidades de demostrar su capacidad lo que produjo que bajase su nivel.

El volante de 28 años ha estado en algunos clubes fuera del país como Benfica en el 2012 donde tuvo un total de 22 partidos en los cuales la gran mayoría arrancó de titular, después tuvo un paso por el Panetolikos de Grecia para después ser fichado por el Wolfsburgo de Alemania, de ahí tuvo un nuevo paso por el Perú y finalmente, antes de volver a Alianza, logró fichar por el Orlando City donde jugó un total de 23 partidos y anotó un tanto.

Ahora el volante se centra en su presente con el conjunto blanquiazul y se prepara para lo que será el comienzo de la Copa Libertadores, torneo en el que disputará su pase junto al Nacional de Uruguay, Racing Club de Argentina y Estudiantes de Mérida de Venezuela. Alianza Lima debuta el 5 de marzo a las 19:00 hora peruana ante el cuadro uruguayo en el estadio Alejandro Villanueva.