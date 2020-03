El pedido de Marcio Valverde al Presidente Martín Vizcarra: "Es hora del toque de queda"

El país se encuentra en cuarentena por la expansión del Coronavirus, sin embargo gran parte de la población Nacional no cumple con algunas indicaciones que otorgó el Presidente Martín Vizcarra.

Al respecto Marcio Valverde, futbolista de Sport Huancayo, solicitó al mandatario nacional el "toque de queda" en vista que la ciudadanía no acata las normas establecidas.

"Ya es hora del TOQUE DE QUEDA, la gente en nuestro país no tiene cerebro. Hagan viral el pedido o pónganlo en sus redes y mencionen al presidente Martín Vizcarra, sino esto se va a seguir descontrolando", manifestó Marcio Valverde a través de sus redes sociales.

"A este paso no solo será hasta el 30 de marzo. Disculpen pero todo es culpa de nuestra sociedad de mierda que no toma conciencia. Ya los quiero ver llorando en TV y echando la culpa a los que no la tienen", agregó el jugador de Sport Huancayo.

Finalmente, Marcio Valverde culminó con un mensaje exhortando a la población para que después no se lamente.

"Si te pasa algo, muere algún familiar o alguien cercano no le eches la culpa a las autoridades, porque es culpa tuya ya que te llega... Si te dicen q te quedes en tu casa y no lo haces. #Quedateentucasa", culminó.

Aquí la información: vía Twitter - Marcio Valverde