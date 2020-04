Christian Ramos: "Me quedé con muchas ganas de quedarme en Universitario"

A inicios de temporada Christian Ramos sorprendió al fútbol peruano con su fichaje a César Vallejo y decimos "sorpresa" porque todo indicaba que su renovación de contrato con Universitario era un hecho.

Al respecto, la "Sombra" reveló lo que realmente sucedió. "Me quedé con muchas ganas de quedarme en Universitario pero no fue porque no quise, se dio por otras cosas", comentó el defensa.

"Yo quería pero no se pudo, ahora me quedaré en Vallejo”, agregó Christian Ramos a "Movistar Deportes".

Asimismo, el zaguero reiteró su ilusión de volver a ser convocado por Ricardo Gareca. “Jugando y manteniéndome bien puedo volver a ser tomado en cuenta en la selección. Me muero por volver, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes", manifestó el jugador de Vallejo.

En otro momento, Christian Ramos saludó el gran momento que atraviesa Alberto Rodríguez en Alianza Lima.

“Rodríguez es uno de los mejores defensas que he visto. Las Eliminatorias son larguísimas y nadie sabe lo que pueda pasar, ojalá pueda volver a compartir zaga con Alberto", sentenció Ramos.