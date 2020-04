Franco Medina sobre Mario Salas "Viene con hambre de gloria a Alianza Lima"

Franco Medina no pudo debutar esta temporada en Alianza Lima por una lesión, pero confía que en la reanudación de la Liga 1 tenga minutos por parte de Mario Salas. El lateral confesó que el técnico chileno se presentó con todo el plantel ofreciendo su plan de trabajo.

El regular 2019 que tuvo en César Vallejo lo hizo madurar e hizo que este año la dirigencia aliancista piense en repatriarlo con el objetivo que pueda ganar espacio y mayor experiencia, por ello no dudó en resaltar a su anterior entrenador "Chemo" del Solar.

"Chemo me dio bastante confianza, él mismo fue que me llevó a Vallejo. Eso me sirvió mucho y felizmente encontré un excelente grupo humano. Le agradezco mucho porque después del Sudamericano Sub 20 no tenía propuestas y afortunadamente me llegó lo de Trujillo", dijo a Ovación.

Asimismo explicó como viene trabajando el club y el contacto que tuvieron con Mario Salas quien sigue pendiente de los trabajos físicos que realiza el plantel mediante video conferencia.

"Sí, ya hablamos por videollamada. Nos hizo descargar una aplicación para que el plantel conozca a su staff. Siento que tiene ganas de comerse todo, viene con hambre de gloria. Algunos compañeros de Cristal me han hablado bien de su trabajo. Espero que se adapte al juego de Alianza y nosotros al de él", señaló.

EL DATO

Franco Medina estuvo en la lista para jugar el último Preolímpico SUB 23, pero una lesión lo sacó de la convocatoria.