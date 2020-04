Cárlos Cáceda sobre su salida de Universitario: "nunca se acercaron a decirme algo"

Carlos Cáceda es otro de los que por estos días reveló algunos episodios de su carrera que lo marcaron pero que a la vez es algo muy común dentro de la trayectoria de los futbolistas.

En declaraciones para Movistar Deportes el portero de FCB Melgar explicó el motivo por el que tuvo que dejar en el 2017 Universitario, club que le dio la oportunidad de debutar en la profesional.

"Yo no me fui de Universitario. Un día me dijeron que me quedaba, al otro que no. El profe Trogio me dijo que me quedara, pero sentía que la dirigencia no quería y nunca se acercaron a decirme algo", declaró la 'Pantera'

Asimismo el también arquero de la Selección Peruana dio algunas pistas sobre el club donde piensa retirarse algún día. Cáceda está seguro de colgar los guantes en el club que lo quiera y valore.

"Me pienso retirar en el club que me quiera, porque yo puedo decir un nombre, pero si ese equipo no me quiere ¿qué puedo hacer? Me retiro en el club que me quiera", agregó.

Sobre su presente en FBC Melgar, el portero de 28 años dijo que tiene contrato hasta fin de año y está cómodo en Arequipa, pero que de todas maneras en diciembre evaluará qué es lo mejor para su carera.