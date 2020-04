Alianza Lima: el futuro de Steven Rivadeneyra luego de su retiro del fútbol

Luego de su gran campaña con Deportivo Municipal en el 2019, Steven Rivadeneyra fue fichado por Alianza Lima para la presente temporada en reemplazo de Pedro Gallese, hoy en la MLS.

Actualmente Steven Rivadeneyra es el segundo arquero del club detrás de Leao Butrón, sin embargo su presente no lo deja pensar en su futuro y por esta razón anunció sus objetivos lejos de una cancha de fútbol.

"Cuando ese día llegue, no quiero estar ligado al fútbol y por ello estoy estudiando negocios internacionales y quiero poner mi negocio propio", manifestó el actual guardameta de Alianza Lima.

Acto seguido, Steven Rivadeneyra se refirió al diálogo que sostiene con el técnico Mario Salas. "Hemos conversado todos con Mario, conocemos a su comando técnico. Nosotros debemos ponernos a su disposición y dejarnos ayudar para que las cosas salgan bien”, agregó a "N Pelotas".

Asimismo, el guardameta de Alianza Lima no ocultó sus objetivos. "Llegar a Alianza Lima es una madurez en mi carrera. Uno va a escalando y se propone objetivo cuando te sientes preparado y sientes que haces bien las cosas. Se te presentan caminos adversos y yo me siento preparado para afrontarlos. Alianza no es mi tope, mi tope es jugar, tener minutos, llegar a la selección y salir al extranjero", manifestó.

Finalmente, Steven Rivadeneyra contó de su relación con Leao Butrón. "La relación con él e Ítalo Espinoza es muy buena. Si Leao muestra buen nivel es porque nosotros estamos detrás exigiéndolo. Mi relación con Leao es muy buena, conversamos mucho y uno va aprendiendo", sentenció.