Christofer Gonzales: "Me gustaría volver a la 'U' con Ruidíaz, Flores y Polo" [VIDEO]

Su presente es Sporting Cristal, tiene un compromiso con los celestes y quiere conquistar el título nacional. Pero es imposible olvidar el lugar donde debutó profesionalmente. Christofer Gonzales reveló que le gustaría, en un futuro, regresar a Universitario, el equipo de sus amores.

'Canchita' surgió de las canteras del cuadro crema, logró su primer título como profesional con la camiseta crema y compartió grandes momentos. El volante señaló que quiere regresar a Universitario y compartir equipo con Edison Flores, Raúl Ruidiaz y Andy Polo.

"En un futuro me gustaría jugar en el equipo en donde me pude formar, no te hablo de ahora porque estoy enfocado en lo que es Sporting Cristal, club al que le tengo mucho cariño y me entrego al máximo siempre, pero en un futuro está claro que me gustaría llegar junto con Edison Flores, Raúl Ruidiaz y Andy Polo", señaló Gonzales a UCI Deportes.

Entre risas, el volante rimense habló de la amistad que tiene con Edison, Raúl y Andy, jugadores identificados con Universitario."Con Flores, Ruidiaz y Polo somos muy buenos amigos y cuando nos encontramos en la selección peruana conversamos un poco de nuestros deseos".

Por la cuarentena, Gonzales viene cumpliendo diversas actividades que antes no realizaba. El jugador cumple a pie de la letra las recomendaciones del comando técnico y los ejercicios de entrenamiento.

"En realidad muy tranquilo aquí en casa haciendo las cosas deportivas en el día a día, pero bien ante la situación difícil en la que nos encontramos, pero hay que tener mucha paciencia", informó.

"Cristal es un equipo que siempre pelea arriba"

"Cristal es un equipo que siempre pelea arriba y siempre tiene que tratar de hacerlo y ante la situación que nos encontramos como club, de que no se daban los resultados, pero el campeonato recién empezó, un par de fechas, pero está claro que no es lo mejor para el equipo y para el club porque ellos tendrían que estar peleando arriba, pero hay que tratar de mejorar en las cosas y pulir los errores", indicó.