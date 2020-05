Alberto Quintero confirma que tuvo oferta de Alianza Lima: “Yo lo tomé a bien”

Y es que, a finales del 2019, la información periodística en diversos medios señalaba que Alberto Quintero gustaba en Alianza Lima, que el acercamiento con su representante era real, y estaban dispuestos a ficharlo. Varios meses después, el habilidoso jugador de Universitario confirmó lo que era un secreto a voces.

‘Chepe Bomba’ es el medio de Panamá que realizó la entrevista y le consultaron sobre las ofertas que tuvo en los últimos tiempos y que incidiera sobre la de Alianza Lima. Quintero respondió lo siguiente: “Yo lo tomé a bien porque es otro de los grandes del país. Universitario, Alianza y Cristal son los grandes del Perú, en ese orden. Y cuando vienen por ti eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Tuve una oferta de Santa Fe de Colombia también, del ‘profe’ Gregorio Pérez que ahora está acá con nosotros. Eso me motiva a seguir esforzándome, a hacer las cosas bien y a seguir creciendo. Porque cuando llegan ese tipo de ofertas uno se motiva para hacer las cosas bien”.

En otro lado de la entrevista, ‘Negrito’ contó lo bien que se siente junto a su familia viviendo en Lima y defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Valoró los momentos buenos y malos que pasó con los cremas y espera continuar muchos años en Ate.

“Muy contento porque me ha tocado momentos muy difíciles con la ‘U’, me ha tocado de todo, pero ha sido lindo. Es una institución que me ha acogido muy bien pero contento porque no es fácil mantenerse en un equipo grande, con tantos años, por el empuje que tiene la hinchada. Ojalá me toque estar más años”, finalizó el extremo merengue.

Alberto Quintero, a pesar de todos los problemas administrativos que vive Universitario, está más convencido en sacar adelante al equipo y lograr la ansiada estrella 27. Como se sabe, los cremas no logran el campeonato nacional desde el 2013 en Huancayo ante Real Garcilaso.