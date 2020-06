'Chemo' del Solar: "Raziel García tiene para llegar a la Selección Peruana"

Las vueltas de la vida. Raziel García, uno de los mayores talentos de la cantera de la San Martín, debutó profesionalmente con 18 años, pero le costó un mundo asentarse en el equipo 'santo' y aquel que le mostró la puerta de salida del club de su vida fue el mismo que le devolvió el protagonismo en Primera División: José Guillermo 'Chemo' del Solar.

Raziel García, el primer jugador en renovar contrato con la San Martín para la temporada 2016, apenas jugó un partido con 'Chemo' del Solar aquel año. Con 22 años dejó Santa Anita, pensó en abandonar el fútbol hasta que Duilio Cisneros le dio la oportunidad de sentirse futbolista en Unión Huaral. Su nivel fue tan superlativo que el propio DT que lo sacó del equipo 'santo' le dio una nueva oportunidad en la César Vallejo.

"Cuando vine a César Vallejo, Raziel García estaba en Huaral, lo llamé para que se sume al equipo. Desde que ha llegado está con otro chip y comprometido. Tiene para llegar a la Selección Peruana", explicó Del Solar al programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV.

En ese sentido, el DT de la César Vallejo recordó su primera experiencia con la gran figura 'poeta'. "A Raziel García yo lo tuve en la San Martín, pero en esa época lo tuve que mandar a la reserva porque siempre llegaba tarde al entrenamiento", aseguró.

El futbolista de 26 años fue uno de los grandes culpables del ascenso de la César Vallejo a Primera División en el 2018. La adaptación a la Liga 1 apenas le costó y hoy es uno de los indiscutibles en el equipo de 'Chemo'. En la presente temporada, su mayor exhibición fue en la goleada por 3-0 ante Universitario en el Monumental.

A propósito de una posible convocatoria, el chorrilano se viene desempeñando como interior o extremo izquierdo con la César Vallejo. Sus números no son nada despreciables: 3 goles y 6 asistencias en el 2019, una asistencia en el 2020.

La palabra de Raziel García

En una entrevista con ESPN, el volante de César Vallejo manifestó su ilusión y compromiso por ponerse la sagrada camiseta bicolor. "Me estoy esforzando por llegar a la selección porque el nivel que hay es otro. No me voy a dar por vencido, voy a luchar por encontrar mi mejor versión", sostuvo.