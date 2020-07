Defensor uruguayo sobre Sporting Cristal: “Fue como estar en el Real Madrid” [VIDEO]

En la temporada 2009 Sporting Cristal se preparaba para afrontar la fase previa de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata. Es por ello que los celestes decidieron reforzarse con un joven defensor Alejandro González.

Por aquel entonces, el central charrúa recién comenzaba su carrera en Primera División y no lo pensó dos veces en salir al extranjero para formar parte de Cristal y jugar su primera Copa Libertadores.

A pesar que no duró mucho en el fútbol peruano, la impresión que dejó fue más que bueno por lo que los hinchas siempre pidieron su regreso. Ahora último, el mismo Alejandro González recordó cuando defendió la camiseta celeste y hasta comparó al club con el poderoso Real Madrid.

“Pasé de jugar en el Tacuarembó a Sporting Cristal. En aquel momento te confieso que no sabía lo que era mucho el club porque nunca vi un partido de Perú, pero cuando llegué a Cristal fue como estar en el Real Madrid”, declaró el actual jugador de Defensor Sporting de su país.

Luego, agregó lo siguiente: “Respecto a la realidad que venía, fue así. El proceso fueron tres o cuatros días que me dijeron que me iba al exterior. No sabía ni cuánto iba a ganar ni cuántos años iba a estar. Nada. Fui con voluntad y a la aventura”.

Por último, Alejandro González reveló que aquella experiencia fue muy enriquecedora para su carrera deportiva. “Sin lugar a dudas fue un año que marcó un antes y después en mi carrera”, finalizó el defensor de 32 años.

Cabe mencionar que entre sus principales logros de Alejandro González está el haber logrado un subcampeonato de la Copa Libertadores con el Peñarol. Además, salió campeón con los ‘aurinegros’ y con el Palestino en Chile.