Comizzo, el hacedor del Universitario ganador del Apertura

Ángel David Comizzo festejó a rabiar el título del Apertura. Saltó, gritó, cantó todas las polkas cremas, no dejaba de sonreír, festejó con la familia por videollamada, pero apenas regresó con los jugadores de Universitario al hotel de concentración se puso serio nuevamente y su mensaje fue: "A entrenar mañana muy temprano, tenemos tres finales más".

Y es que así vive el fútbol Comizzo, quiere más. No se conforma. Buscará el puntaje perfecto en estas tres fechas que restan de la Fase 1 de la Liga 1 y tras eso seguir fino con su equipo, con sus guerreros, para buscar ganar también en el Clausura. El "Flaco" está convencido de que se puede, lo mismo sus jugadores, pero sabe que hay que "chambear" más y no confiarse. Ganando el segundo torneo del año, no habrá ya necesidad de los Play Off y se hará directamente del título nacional, de esa anhelada estrella 27.

Esta "U", que campeonó con tanta ventaja en el Apertura, tiene el sello del "Indio" de Reconquista, Argentina. Equipo unido, con mucho sacrificio, tenencia de balón, asociación, muy ofensivo, con ganas de más y sólido en defensa. Los números no mienten: Comizzo no agarró el equipo puntero y cuando se reinició el torneo lo puso en la cima y nunca más bajó. Además, es el equipo más goleador del torneo y el menos batido.

Apeló a un once base, conociendo al 90% del plantel desde el año pasado, y nunca puso a jugadores obligados por la bolsa de minutos. Siempre lo hizo por convicción. "Este es un equipo que juega distinto, que presiona mucho, esto no ocurría, hoy pasa. Aunque a algunos no les guste, este equipo es otro equipo", dijo el argentino post título. Esa es la "U", de Comizzo, la que tiene su sello futbolístico.