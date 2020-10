Ricardo Gareca: "Creo que el empate ante Paraguay no queda mal"

Mesurado, renovado, así se mostró Ricardo Gareca ayer en Asunción. El “Tigre” dejó el habitual buzo y se puso sport elegante para una noche que significó el alargue de una racha de nueve partidos invicto en Eliminatorias. Perú no pierde desde el 15 de noviembre del 2016 ante Brasil (2-0) en Lima.

“Los dos equipos siempre tuvieron la intención de ganar, repartieron el juego. Paraguay fue más agresivo en el primer tiempo, más sostenido, pero nosotros nunca resignamos a atacar, al juego que caracteriza a Perú. Creo que el empate mal no queda. Los dos equipos tuvieron reacción. No me voy conforme porque siempre hay ambición de ganar, pero teniendo en cuenta las circunstancias es un resultado en una cancha y lugar muy difícil”, dijo el DT.

Luego, el entrenador argentino agregó en conferencia de prensa en el estadio Defensores del Chaco lo siguiente: "Destaco la actitud del equipo. Se sobrepuso. Nos costó acomodarnos al primer tiempo, más que nada por virtud de Paraguay. Me gustó la reacción del equipo. Son partidos muy difíciles, entregaron todos los muchachos".

Por último, respaldó a Raúl Ruidíaz, blanco de las críticas por no anotar con la selección peruana desde hace 2 años y medio. "No comparto (las críticas hacia Ruidiaz) los comentarios que digan. Raúl es un jugador que permanentemente siempre intentamos acompañarlo, pero las circunstancias del juego a veces no lo permiten", agregó el estratega argentino.