¡Lo quieren todos! Agente de Alex Valera reveló interés de Alianza Lima y otros clubes de la Liga 1

Alex Valera se quedó con las ganas de debutar con la Selección Peruana, mas no parece ser el caso de dar un salto competitivo en su carrera. Ricardo Morales, agente del jugador de Llacuabamba, explicó que el goleador ha despertado un fuerte interés de clubes de la Liga 1 y hasta del exterior.

"He recibido propuestas del exterior. Vamos a ver. Se menciona a Alianza porque es un equipo en el que quisiéramos jugar. Municipal también quiere a Valera", aseguró el representante en una entrevista con 'Las Voces de Fútbol'.

"No hay nada cerrado, me han llamado equipos de provincia que están peleando un cupo para Copa Libertadores", abundó Morales.

Ahora bien, más allá de su deseo de ver a su jugador en Alianza Lima, el agente de Valera aseguró que no piensa en apresurarse para tomar la mejor decisión de cara al futuro de Alex.

"Vamos a evaluar la mejor propuesta que siempre lo tenga en el radar de la Selección Peruana y un buen equipo para que pueda ir más adelante a un club del extranjero", precisó.

Lo ve como el sucesor de Paolo Guerrero

Ricardo Morales aseguró que su jugador es el que más se asemeja futbolísticamente al "9" de la Selección Peruana. De todos modos, enfatizó su respeto hacia Raúl Rudiíaz. "Hay que respetar su trayectoria, tiene experiencia", indicó.

"Alex es un chico que tiene muy buen juego y goles. Sus saltos han sido sorprendentes. Una vez me dijo: 'Si tengo la oportunidad que me pongan en la selección, de ahí nadie me saca'", puntualizó.