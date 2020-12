Federico Alonso pidió perdón a los hinchas de Universitario: "No se merecen esto"

Universitario no pudo regalar a sus hinchas la estrella 7. En una emotiva final, los cremas cayeron contra Sporting Cristal (3-2 en el global). Federico Alonso agradeció a los fanáticos del cuadro estudiantil por su apoyo y pidió disculpas por no conseguir el objetivo.

El defensor uruguayo indicó que el último partido de la temporada no se lo podría perder. Federico Alonso resaltó la entrega de sus compañeros en la final y señaló que pelearon por conseguir el título de la Liga 1.

"El último partido no me lo podía perder. Quiero agradecerle a la gente, ellos no se merecen esto. Le tendríamos que haber dado algo más y no pudimos", señaló el defensor de Universitario a América Noticias.

"Estoy orgulloso de mis compañeros que lo dejaron todo dentro del campo y contento en ese aspecto”, agregó 'Fede', quien arribó a Uruguay para disfrutar de sus vacaciones.

Federico Alonso se queda en Universitario

Mediante sus redes sociales, Universitario anunció la renovación por una temporada de Federico Alonso. El defensor es pieza importante para el equipo de Comizzo.

"El back central cumplió 18 partidos con la 'U' el último domingo ante Sporting Cristal y finalizó la temporada destacando como uno de los baluartes más importantes del equipo", señaló Universitario en su comunicado.