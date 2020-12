Presidente de Huaral y su contundente mensaje contra árbitro Michael Espinoza

Unión Huaral y Juan Aurich jugaron un verdadero partidazo que tuvo que definirse en tiempo extra. Al final, el ‘Ciclón del Norte’ fue más y se metió a la final de la Liga 2 con la esperanza de regresar a Primera.

La otra cara de la moneda fue para Unión Huaral, que venía haciendo bien las cosas y que, en el epílogo del segundo tiempo suplementario, había logrado la paridad. Sin embargo, el tanto de Sotil fue anulado por el juez Michael Espinoza.

Al respecto, el presidente del Unión Huaral no se guardó nada y despotricó contra el hombre de negro debido a que la derrota los dejó con las manos vacías al ser eliminados en semifinales.

“Todo el trabajo de un año, todo el esfuerzo de los chicos desde el mes de marzo, para que un señor con un pésimo arbitraje traiga todo abajo. El penal que nos cobra en contra no fue, el chico nos dice que no tocó el balón con la mano”, empezó declarando Arturo Sánchez en Ovación.

Luego, el también presidente de la ADFP agregó lo siguiente: “Hay un penal que no nos cobran, nos expulsan a nuestro mejor jugador y finalmente la jugada de gol que fue legítima y nos tumba todo el trabajo. Quiero pensar que fueron errores arbitrales y terminamos de manera tan horrorosa".

El tema no quedó allí. “En el partido de más temprano, el árbitro cobró dos penales. No es un partido cualquiera, los dos equipos se juegan la vida. Felicito al Juan Aurich que llegó a la final, la culpa no es de ellos, pero estos errores arbitrales perjudican y mucho”, cerró el mandamás de Huaral.

Cabe mencionar que el club huaralino presentará formalmente una queja por la actuación de Michael Espinoza en donde solicitarán que el mencionado colegiado no los vuelva a arbitrar nunca más.