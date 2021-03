‘Lolo’ Fernández: aparece hombre que posee los chimpunes del goleador de Universitario

La estatua del mítico Teodoro ‘Lolo’ Fernández ubicada en el Estadio Monumental fue víctima de un terrible atentado por parte de un grupo de barristas de Sporting Cristal que actuaron en respuesta a los hechos ocurridos el sábado pasado en el Alberto Gallardo. La figura del goleador crema quedó sin cabeza y luego esta fue expuesta en las redes sociales como un trofeo.

De inmediato, miles de hinchas de Universitario se volcaron a las redes sociales para condenar estos actos vandálicos que no solo tuvieron lugar en el coloso de Ate, sino también en las instalaciones de Campo Mar. Y en medio de este atentando contra la figura viva del ‘Cañonero’, un hombre de 88 años apareció en Piura revelando que aún posea los chimpunes del gran ‘Lolo’.

Su nombre es Gaspar Mena Galecio quien se hizo dueño de estas reliquias en un sorteo realizado hace más de 60 años. El hombre reveló como fue que ganó el sorteo y que a pesar de ser hincha de Alianza Lima derramó algunas lágrimas cuando recibió los botines de manos del mismo ‘Lolo’ Fernández en una simple ceremonia en Lima.

“Recuerdo que al club (Estrella Roja) le dieron 100 tickets para venderlos y yo compré 3, a dos soles cada uno. No le di importancia a esto y seguí mi vida trabajando y jugando. Pero por casualidad después de 8 días de la rifa, que fue un 12 de octubre, cuando estaba en una picantería con mis amigos, me entero por el periódico de los resultados y da la casualidad que yo tenía el boleto 4477, ganador de los chimpunes”, indicó Gaspar para Correo.

“Me abrazó fuerte y dejé caer algunas lágrimas. No podía creer que estuviera junto al gran goleador de la selección peruana. Luego me entregaron el premio en una pequeña urna y me lo llevé a mi habitación del hotel donde estaba hospedado. Pero antes de salir, una persona se me acercó y me ofreció 5 mil soles (hoy 5 millones) por los chimpunes, pero no le acepté”, agregó.

Por último, Gaspar Mena Galecio, de 88 años, reveló que le ofrecieron varios miles de soles por quedarse con este tesoro y hasta un auto. “Muchos han querido comprarme los chimpunes, pero siempre me he negado. Incluso, me han ofrecido hasta 20 mil soles y un auto, y no los vendí. Tienen 62 años en mi poder y por nada del mundo los vendería, para mí esos chimpunes valen oro”, sentenció.