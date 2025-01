Jean Deza: ¿Qué dice Wikipedia acerca del 'ratón'?

Si buscas el nombre del 'ratón' en Wikipedia aparecerá su información personal y líneas más abajo ya figura como exjugador de fútbol. A sus 28 años Deza a tomado la decisión de ya no pisar más una cancha de fútbol profesional y diversas figuras del balompié piden que analice su decisión.

Jean Deza se retiró del fútbol a los 28 años.

Uno de ellos es Waldir Saénz. “Dios quiera que me cruce con Jean Deza, talento así no se puede desperdiciar”, indicó Waldir en el programa Campeonísimo. Además, preciso que a sus 28 años no puede retirarse del fútbol.