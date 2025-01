Conversatorio 'Unidos por el Deportes Peruano' dejó conclusiones importantes

Al aperturar la reunión, Luis Salazar enfatizó que en el país, hasta el momento, no ha existido una buena justicia deportiva. "El deporte es uno solo. Nuestro punto de vista es que el deporte tiene que entrar en emergencia. Se necesita entender que el deporte está en crisis, no se respeta los estatutos, entonces es hora de cambiarlo con estas diversas personalidades y llegar a buenos acuerdos", expresó.

En tanto, la ex congresista María Luisa Cuculizza indicó: “Acudí a esta convocatoria para ver qué se hace con el deporte, no podemos terminar de morir. Se debe entender que la niñez y juventud debe hacer deporte y cuando un joven no se interesa en el deporte, toma caminos que no son los correctos. El deporte en general está muy olvidado”, aseguró.