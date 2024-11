Roberto Mosquera: "No hemos estado brillantes, no hemos estado cerca al gol"

Roberto Mosquera declaró. "Tuvieron altas individualidades. Lo de Heredia es para el halago, Felucho (Rodríguez) tuvo un partido muy bueno, Noronha fue un dolor de cabeza, muy rápido, jugaron de contra y bueno, normalmente no nos sucede esto, de tener tantas posibilidades y no anotar", dijo.

Luego, agregó. "Creo que en el juego, en el primer tiempo hicimos el juego de siempre, pero el rival planteó algo eficaz, llegaron e hicieron los goles y se gana con goles. Podemos tenerla, no tenerla, por eso pondero, más que hayamos jugado mal porque no jugamos mal, no hemos estado brillantes, no hemos estado cerca al gol tampoco", indicó en Gol Perú.