Farfán criticado por analista chileno tras el alto número de contagios en Alianza Lima

El analista y youtuber no toleró la situación del club blanquiazul y criticó que no se tomen medidas o sanciones contra el '10 de la calle' por organizar una reunión social y romper la burbuja sanitaria.

Pero no fue todo, señaló que las cosas no marchan bien en el deporte rey nacional, ya que el jugador más pagado y valorizado de la Liga 1 Betsson está involucrado en temas extradeportivos y no tiene un desempeño resaltante.