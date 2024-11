Christian Ramos: "Me ilusiona llegar a un grande como Alianza Lima"

Ramos, también se dio tiempo para contestarle a Jean Ferrari que declaró hace unos días que ya no lo requerían en Ate. “Bueno, el mismo Jean (Ferrari) ya lo dijo. No sé si hubo una molestia o no de parte de ellos por ir a la final, pero yo soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje. No se dio con ellos y ya no vale la pena seguir con el tema”, respondió La 'Sombra'.