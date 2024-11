Hinchas de Alianza Lima tienen opiniones divididas tras lanzamiento de nuevo camiseta

Alianza Lima cierra un gran 2021. Si el 2020 fue para el olvido, este año que ya se va no pudo ser mejor para los 'blanquiazules' debido a que campeonaron en fútbol femenino, llegaron a una final en la Sub 18 y conquistaron el título nacional tras vencer en las finales a Sporting Cristal.

Hinchas esperan lograr el bicampeonato en el 2022.

"Está bonita. Le falta el parche de campeón. Solo falta ver la numeración. Arriba Alianza ", "Francamente no me gusta, pero por amor al club la compraré. Tiene que ser las tres bandas, como antaño" y "Ya no están las clásicas tres rayas. Me gustaban más la otra, pero si al final sale campeón con esta, no me quejo", fueron algunas de las frases que dejaron los seguidores 'victorianos'.