Pablo Ceppelini rompió su silencio luego que Conmebol desestimara su apelación: "Estoy..."

Alianza Lima sufrió un duro golpe luego de que la Conmebol impusiera una dura sanción a uno de sus principales fichajes de esta temporada, Pablo Cepellini, quien fue castigado con estar fuera por 4 meses de todas las competiciones del ente. Ahora, el futbolista uruguayo sorprendió al revelar sus sentimientos luego de enterarse de que su suspensión fue ratificada.

El futbolista blanquiazul fue sancionado luego de ser acusado de gritarle "boliviano" a un hincha de Boca Juniors en el duelo que sostuvieron por la fase 2 de la Copa Libertadores. Por ello, el jugador solicitó una audiencia ante el ente sudamericano para intentar remover esta suspensión; sin embargo, esta no fue exitosa y seguirá fuera de toda competición de Conmebol.

Pablo Ceppelini expresó su sentir luego que Conmebol ratificara su sanción

Bajo esa premisa, luego de la audiencia fallida, Ceppelini decidió romper su silencio y sorprendió al revelar detalles sobre las pruebas presentadas por los abogados de Alianza. De igual forma, compartió sus sentimientos tras la desestimación de su apelación por parte de Conmebol.

"En la audiencia hicimos todo con los abogados de Alianza para tratar de disminuir la suspensión. Teníamos las pruebas de la cámara, ellos me denuncian en el minuto 66 del segundo tiempo y se ve que yo estoy sentado con una bolsa de hielo. Fue una sanción injusta, la verdad que estoy un poco triste porque quería ayudar a mis compañeros, pero también sabemos lo que implica haber sacado a Boca de torneos internacionales", expresó para el programa La Interna.

Video: Trivu

De igual manera, el futbolista 'íntimo' reveló su versión de lo sucedido en el partido en La Bombonera. Al respecto, expresó que durante el minuto en que aparentemente habría discriminado a un hincha, en realidad se encontraba en el banquillo y solo se levantó para poder separar a sus compañeros tras una trifulca que se había armado.

"Es una frase sacada de contexto, yo nunca tuve un intercambio con los hinchas de Boca. En el momento que me paro es cuando echan a uno del cuerpo técnico donde se armó una trifulca y me levanto a separar. Nunca tuve ningún intercambio con un hincha de Boca, por eso estaba sorprendido y pedí la audiencia para que me expliquen que es lo que el veedor había escuchado y él dijo que había insultado a un hincha de Boca, boliviano no es un insulto", añadió.

Pablo Ceppelini seguirá jugando en la Liga 1

Pese a que continúa sancionado por Conmebol, el futbolista puede seguir disputando los partidos de Alianza Lima en el torneo local, pues esta sanción solo aplica para los torneos que organiza el ente sudamericano: Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

De hecho, el uruguayo ya ha disputado los últimos tres encuentros de los 'íntimos' en la Liga 1. No obstante, se perderá el duelo clave ante Libertad por la última fecha de la Libertadores, donde definirá su clasificación a la Sudamericana.