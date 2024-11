Farfán tras anotar con Alianza Lima: "Mucha gente no confiaba que podía recuperarme"

"Contento por los tres puntos, tuvimos un mal primer tiempo, pero en el complemento mejoramos mucho. Sabíamos que estamos en el primer lugar y no podíamos desaprovechar esa oportunidad de mantenernos", indicó para GolPerú.

Además, el delantero nacional también afirmó que se encuentra recuperado de su lesión, pero resaltó que antes de que llegue este momento, mucha gente no confiaba en que pueda volver a los terrenos de juego. "Me siento contento, mucha gente no confiaba en que podía recuperarme y con los actos uno puede expresar lo que siente por un club", señaló.