Yuriel Celi se desvinculó de Cantolao y podría llegar a un grande de la Liga 1

Según el periodista Gustavo Peralta de Líbero, la idea de Cantolao es que el 'Chalaco' logre renovar con el club para la temporada 2022. Sin embargo, el propósito no es que el futbolista siga afrontando la Liga 1 del fútbol peruano, sino que se busque la opción de un equipo del exterior para ser cedido en un tiempo pactado.

En caso el futbolista no esté convencido de firmar una nueva renovación con el Delfín, una de las opciones más concretas que tendría en su entorno sería Universitario de Deportes. ¿La razón? Según el periodista Peralta, Celi no tendría espacios en los otros clubes grandes como Alianza Lima y Sporting Cristal.

"Lo que se sabe: Cantolao quiere renovarle sí o sí. Si lo logran, la idea es que se vaya prestado al extranjero. Si no renueva, sospecho que solo podría ir a Universitario (como se dijo hace tiempo por aquí), porque en Sporting Cristal y Alianza Lima no tendría espacio", escribió Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

El actual volante de Cantolao no ha logrado ser llamado por la Selección Mayor, pero ha tenido oportunidades en las categorías de menores como la Sub-17, Sub 19 y Sub 23.