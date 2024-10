Mathías Carpio confirmó que seguirá vistiendo la camiseta de Cienciano en el 2022

"Este 2021, no fue como yo quería, pasaron cosas que es mejor ya no recordar, pero lo más importante es que no me derrumbé y seguí adelante gracias a mi familia, mi representante, mis amigos y es así que se dio la gran oportunidad de llegar a Cienciano, una institución seria que me acogió de la mejor manera”, escribió el joven futbolista en cuenta oficial de Instagram.