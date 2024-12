¿Cómo se inició la pelea entre Bruno Marioni y Jean Ferrari?

Según informó el merengue, todo comenzó cuando el ex director deportivo de Alianza Lima tuvo unas palabras hacia su persona que no le agradaron y desde ese momento le quedó una 'espina' que pudo sacarse cuando finalmente obtuvieron el bicampeonato de la Liga 1.

"Me lo tomé tan a pecho porque me menciona a mí de manera directa. Decir ‘Un dirigente barrista, barra brava y que le hace daño al fútbol peruano’… ¿Un muchacho que recién ha llegado a nuestro país con cero experiencia me va a mencionar a mí de esa forma? Sí me pareció una falta de respeto y mal de su parte cuando ni siquiera me conoce", precisó Jean Ferrari en diálogo con Diego Rebagliati y Talía Azcárate en el programa D&T.