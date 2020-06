Ricardo Gareca renovó compromiso con Perú: "Así venga Boca o River me quedó acá"

Selección peruana | Por sus venas corre sangre argentina, pero los cinco años que lleva viviendo en nuestro país lo convierten en un peruano de corazón. Ricardo Gareca expresó que no existe un ofrecimiento futuro de un club que lo haga salir del compromiso que tiene con la Bicolor.

Ricardo Gareca mantiene contrato con la FPF hasta culminar las Eliminatorias a Qatar 2022 con una prolongación si logra la clasificación mundialista.

“Por más que me vengan a buscar Boca y River, no me voy de Perú porque estoy con contrato. Lo mismo que la selección o Vélez. Eso lo torna más difícil. Si llego a estar sin trabajo, existe una posibilidad”, dijo Gareca a El Clarín de Argentina.

También destacó la disciplina del peruano. “Yo no era un entrenador fanático de las concentraciones y uno de los cambios que tuvimos que hacer fue que jugador que venía de Europa pasaba 10 días en un hotel”, sostuvo feliz.

Por otro lado, detalló que su permanencia en Perú fue netamente profesional. “Para volver, tenía que haber tomado un vuelo humanitario de siete horas. Pensé que, tal vez, las autoridades de FPF iban a necesitar verme acá, en el departamento, y decidí quedarme”, precisó.•

FRASES DE RICARDO GARECA

Seleccionados

“Decían que el jugador peruano es débil físicamente y endeble de la cabeza, pero eso no es así”.

Vitalidad

“No pienso en un retiro. No tengo que correr, estando bien de salud y de la cabeza puedo dirigir hasta los 70”.

El pueblo

“En las calles, el peruano me agradece la clasificación al Mundial. Es un pueblo agradecido”.