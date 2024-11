Gianluca Lapadula despertó alegría de Ricardo Gareca

Vivió un día soñado que ilusiona no solo a Benevento con un rápido retorno a la Serie A de Italia, sino a la selección peruana de cara la próxima fecha triple de Eliminatorias. Gianluca Lapadula fue el héroe de su equipo al marcar un hat trick en el triunfo ante Cittadella.



El “Bambino” nuevamente inició el encuentro desde el banco y estampó su pedido en el cual no puede ser más suplente. Con el resultado igualado su ingreso fue vital, 16 minutos le bastaron para anotar tres goles con el cual Benevento sumó su segundo triunfo al hilo.



Gianluca Lapadula demostró versatilidad anotando dos goles de derecha y uno hasta con el estómago que desde Videna lo gritaron como si los hubiera anotado con la camiseta de la “bicolor” limpiando más el panorama alentador de su continuidad para liderar la ofensiva en octubre ante Chile, Bolivia y Argentina.



El italo-peruano buscará continuar expandiendo su marca en Italia y hacer realidad los rumores que lo vuelven a situar en el Leicester de Inglaterra que por un tema económico hace unos meses no pudo cerrar su fichaje.