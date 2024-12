Gareca calienta el Perú vs Chile y afirma que este partido es decisivo

No hay margen de error, el 'Tigre' Ricardo Gareca va a jugársela con todo en el duelo en Lima contra Chile por las Eliminatorias Qatar 2022, para el profesor de la Selección Peruana es un partido muy decisivo que no pueden fallar y en el que no existe más que la palabra: victoria. Perú tiene 8 puntos en 9 fechas jugadas y si o sí buscan sumar de a 3.