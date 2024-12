Perú vs Chile: Aliento del hincha será vital para ganar el Clásico del Pacífico

No será un partido cualquiera, tampoco un clásico más de Eliminatorias . Perú se juega la vida ante Chile este jueves en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) y solo un triunfo nos permitirá seguir en carrera rumbo al Mundial Qatar 2022 .

Esta vez, Ricardo Gareca llamó a los mejores jugadores, el "Tigre" no prescindió de nadie porque sabe que ya no podemos dar más ventajas. Tenemos ocho puntos en la tabla de posiciones y no nos sobra nada.