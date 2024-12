Mario Kempes todavía tiene esperanzas en el 'Tigre' Gareca

"A no ser de que las cosas vayan muy mal, que Gareca se equivoque mucho y no vaya bien, se podría quedar en Perú. Gareca no está jugando mal, pero no está teniendo resultados positivos. Perú tiene herramientas y un buen mecánico (Ricardo Gareca), todavía hay esperanza", dijo el ex goleador histórico en entrevista con RPP.