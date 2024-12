Oblitas tiene fe en la Selección Peruana rumbo a Qatar: "Todavía tenemos chance"

Pese a ocupar el penúltimo lugar en las clasificatorias sudamericanas, el 'Ciego' aseguró que no perderá la fe en que los de Ricardo Gareca lucharán contra todo pronóstico.

"Es una eliminatoria posiblemente más difícil que la anterior. En este momento todavía tenemos chances, no soy buen matemático ni me gusta tocar las matemáticas en el fútbol, pero lo último que vamos a perder -yo, particularmente- es la fe en este equipo porque sí ha mostrado un crecimiento. En estas Eliminatorias hemos tenido más lesiones que en otras. En otras teníamos a todos en buen estado, eran pocos los que no jugaban", expresó en conferencia de prensa.